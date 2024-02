Xamaas oo soo bandhigtay xogta tirada gaadiidka ay ka gubeen Militariga Israel

Xamaas ayaa Israel iyo dunidaba tustay in qorigeeda uu yahay kan ku habboon in lagu burburiyo taangiyada Merkava, ee ay sida weyn Tel Aviv ugu faanto inaanan si sahlan lagu burburin karin.

Al Qassam ayaa bayaankeeda ku sheegtay in sidoo kale tiro ka mid ah Ciidamada Israel la dilay, ka dib markii diyaarad burburisay gaadiidkii ay wateen ay keentay in ciidamadii gurmadka u fidinayay ay dib u gurtaan.