Xarigga Sufyaan Sheekh Axmed (Taakeeye) iyo halka lagu hayo

Warar is khilaafsan ayaa ka soo baxaya halka lagu hayo Taakeeye. Wararka qaar ayaa sheegaya in lagu hayo Xarunta Baarista Xisbiga oo ku dhex taala Villa Somalia, halka warar kalena ay sheegayaan in lagu hayo Xarunta Hay’adda Nabad Sugidda ee Gurigii Habar Khadiijo.

NISA oo dib u daalacatay wareysiyo uu dhawaan ninkaasi bixiyay ayaa garowsatay in uu carqalad ku yahay amniga iyo xasilloonida dalka, waana tan keentay in laga soo qabto dalkaasi, iyadoona Xukuumadda Nairobi ay fududeysay xariggiisa.