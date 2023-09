Xasan Sheekh oo reer Hiiraan ku qanciyay in mar kale safka hore ka noqdaan dagaalka

Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa muddadii uu ku sugnaa Degmada Maxaas waxaa jiray kulamo lagu kala kacay oo is afgarad la’aan ku soo dhammaaday, inkastoo ugu dambayn Madaxweynuhu uu dhinacyada ku qanciyay in marka hore la iska kaashado la dagaalanka Al Shabaab.

Xildhibaan Cabdirisaaq Cabdullaahi Macalin Ciid oo ka mid ah Xildhibaanadii uu Madaxweynuhu la kulmay ayaa sheegay in lagu heshiiyay in marka hore wax laga qabto xaaladda amni ee dalka, siyaasaddana dib loo dhigo.

War ka soo baxay Villa Somalia ayaa lagu sheegay in Madaxweynuhu uu tilmaamay in Somaliya ay leedahay hal cadow, oo caqabad ku ah jiritaanka iyo horumarinta dalka, loona baahan yahay in laga gudbo kala aragti duwanaashaha wiiqaya midnimada ummadda, si guulo macno leh looga gaaro dagaal dib-u-xoreynta dalka.

Ilo wareedyo muhiim ah ayaa sheegaya in Madaxweynuhu uu dhinacyadu ku qanciyay in khilaafkooda siyaasadeed ay meel iska dhigaan, diiraddana la wada saaro dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada Al Shabaab.