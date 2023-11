Xasan Sheekh oo Xildhibaanada ka dalbaday dhameystirka Dastuurka KMG (SAWIRRO)

“Dowladda Puntland waxay ugu baaqaysaa Labada Gole ee Baarlamaanka Federaalka Somaliya in aysan qayb ka noqon in meesha laga saaro Dastuurka KMG ka ah iyo wax ka badel kasta ee keeni kara khilaaf siyaasi ah.” Ayaa lagu yiri warka.

“Afartii bilood ee ugu dambaysay waxaa dakhliga gudaha uu kordhay 25%, tani waxaa ay ku timid hawl hufan oo la qabtay, waxaana ay sababtay in miisaaniyadda dawladda ee sannadka 2024 ay gaarto in ka badan hal bilyan oo dollar. Dowladnimo waxay ku jirta sharci, haddii sharcigu daciif yahay ama aan la dhaqan-gelinayn dowladnimo waa adkaanaysaa.” Ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.

Madaxweynaha ayaa sheegay in sanadkan gudihiisa laga guul gaarayo arrimaha inta badan la xiriira dibadda iyo Beesha Caalamka, maadaama la hagaajiyay xiriirka iyo diblomaasiyadda dalkeenna, balse looga fadhiyo dadka Soomaaliyeed in ay ka libin keenaan qorsheyaasha u gaarka ah ee ku aaddan dhameystirka dastuurka, xoreynta dalka iyo nabadda.