Xasan Sheekh “Somaliya waa dalkii ugu muddada dheeraa taariikhda QM ee cunaqabateyn la saaro”

“Walaalayaal sidaad ogtihiin 1992-dii, markii dagaalada sokeeye ay baaheen burburkii dowladnimada ka dib, Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey wuxuu Somaliya ku soo rogay cunaqabateyn hub, Somaliya inaanan hub la geyn karin, si loo badbaadiyo dadka Soomaaliyeed noloshooda oo hub waaweyn oo la isku sii haligaa aan loo helin. Nasiib darro cunaqabateyntaasi 1992-dii bilaabatay, muddo dheer ayay soo socotay, way is bedbedeshay, waxyaabo kaloo badanaa ku soo kordhay, laakiin 31 sano ayaa laga joogaa, maalintii cunaqabateynta nala saaray.” Ayuu yiri Madaxweynaha.

