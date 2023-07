Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka oo dacwad ku soo oogay 18 Sarkaal

Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa marar badan ku celceliyay in dowladdiisu ay si dhab ah ula dagaalami doonto musuq-maasuqa, isla-markaana aanay aqbali doonin in la lunsado hantida dadweynaha iyo tan qarankaba.

Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka ayaa sheegay in Saraakiishan loo haysto eedo kala duwan, oo ay ka mid yihiin xatooyo xoolo dadweyne, lunsasho & leexsasho xoolo dadweyne, been abuur dokumenti, musuq-maasuq, dayacaad waajibaadkii saarnaa iyo ka faa’iideysi xafiis dowladeed.