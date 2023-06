Xildhibaan Cabdiqani Dhaashane oo lagu weeraray Magaalada Garoowe

Golaha Wasiirada Puntland ayaa 4-tii bishii May ansixiyay in tirada xisbiyada siyaasadda laga dhigo shan, halka ay markii hore saddex ka ahaayeen, taas oo xiisad siyaasadeed ka abuurtay Puntland.

Tani waxay imaanaysaa, iyadoo maanta lagu wado in Magaalada Garoowe uu ka furmo Kalfadhiga Baarlamaanka Puntland, lana filayo in la horkeeno furista dastuurka, si wax lagaga bedelo tirada xisbiyada siyaasadda ee Puntland.

Xildhibaan Dhaashane ayaa weerarkaasi ku eedeeyay dhinacyada ka soo horjeeda Madaxtooyada Puntland, ee ka biyo diidan qorshaha uu maamulku ku doonayo in wax ka bedel loogu sameeyo Dastuurka Puntland, wuxuuna intaasi ku daray in maalmihii ugu dambeysay ay soo gaarayeen farriimo loogu hanjabayo, looguna sheegayo in la afduubi doono.