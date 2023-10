Xildhibaan Gama’diid oo Taliska Militariga ku eedeeyay masuuliyadda in Shabaab la wareegaan Ceelcadde

Waxa uu sheegay in Xoogaga Macawiisleyda ay heleen xogta in maleeshiyada Shabaabka ay weerar ku soo yihiin Ceelcadde, balse nasiib darro aan la siinin saanad ay weydiisteen Taliska Qaybta 27aad.

Xildhibaan Yuusuf Xuseen Axmed (Gama’diid) oo ka tirsan Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ayaa Taliska Qaybta 27aad ee Ciidanka Xoogga Dalka ku eedeeyay in ay ka masuul yihiin in maleeshiyada Al Shabaab ay la wareegaan gacan ku haynta deegaanka Ceelcadde, oo hoostagga Degmada Far Libaax ee Gobolka Hiiraan.