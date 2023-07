Xildhibaan Muudey “Al Shabaab ma joogto meel dambe oo looga aamuso”

Xildhibaan Muudey ayaa bulshada deegaanka ugu baaqay in ay ka feejignaadaan siyaasiyiin uu sheegay inay suurtagal tahay in mar kale ay siyaasadeeyaan dagaalka ka dhanka ah Al Shabaab.

“Waxaa halkaasi kaaga cad in Khawaarijtu ay cadow ku yihiin diinteenna suuban ee Islaamka, mana ahan in laga dhageysto inay diinta difaacayaan.” Ayuu yiri Xildhibaan Xasan Cabdiqaadir oo Universaltv la hadlay.

Xildhibaan Xasan Cabdiqaadir Muudey ayaa sheegay in Masjidkan loo dhisay in ay dadka deegaanka ku cibaadeystaan,