Xildhibaan Muudey: Arrin sahal ah ma ahan inuu Madaxweynuhu ku shaqeeyo Dhuusamareeb

“Anigoo og in shacabka ay rabaan inay iska dulqaadaan Khawaarijta, haddana waxaan ku adkeynayaa inay ka faa’iideystaan imaanshaha Madaxweynaha, ayna fahmaan in waqtigii argagixisada uu dhammaaday.” Ayuu Xildhibaan Muudey oo warkan ku sheegay Facebook.

Xildhibaan Xasan Cabdiqaadir Muudey ayaa sheegaya in uu ku faraxsan yahay in Madaxweynaha Jamhuuriyadda uu hoggaamiyo wejiga labaad ee gulufka lagu wiiqayo Al Shabaab.