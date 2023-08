Xildhibaan Yaasiin Farey oo si adag u beeniyay wararka sheegaya in ciidamadu ka baxeen Degmada Ceeldheer

Saraakiisha Ciidamada iyo siyaasiyiinta deegaanka ayaa muddooyinkanba Degmada Ceeldheer ku diyaarinayay ciidamo loogu talagalay in ay qabtaan deegaanka Shaway, oo hoostagga Degmada Galhareeri, isla-markaana ay gacan ka gaystaan hawlgalka la doonayo in ciidamadu ay Shabaabka kaga saaraan Galhareeri, oo ah degmada qura ee ay xilligan Shabaabku kaga harsan yihiin Gobolada Dhexe.

Waxa uu sheegay in ay iska war qabaan Wasaaradda Gaashaandhigga iyo Taliska Ciidanka Xoogga Dalka, isla-markaana aanay suurtagal ahayn in masuuliyiinta ay qorsheynayaan in ciidamada ay dib uga soo baxaan xeryaha ay ku leeyihiin degmadaasi.