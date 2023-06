Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug oo meelmariyay degmooyin cusub (SAWIRRO)

Ka hor inta aanay Xildhibaanadu ansixin degmooyinkaasi, Wasiirka Arrimaha Gudaha Galmudug, Cabdi Maxamed Jaamac (Cabdi Waayeel) oo ka hor hadlayay Xildhibaanada ayaa sheegay in degmooyinkaasi ay soo buuxiyeen shuruudihii looga baahnaa, isla-markaana ay ka codsanayaan Xildhibaanada Baarlamaanka inay ansixiyaan, si aan u helno buu yiri siyaasad xasilloon, adeeg buuxa iyo in dadka reer Galmudug ay ku kalsoonaadaan xukuumaddooda iyo golahooda sharci-dejinta.

