Xildhibaanada Golaha Shacabka oo ka dhiidhiyay falka iyadoo nool lagu gubay Luul Cabdicasiis

Xildhibaan Saynab Maxamed Caamir ayaa haweenka ka tirsan Baarlamaanka Federaalka iyo dumarka Soomaaliyeedba ugu baaqday in 15-ka bishan ay isugu soo baxaan bannaanbax ay kaga dhiidhinayaan falka foosha xun ee hooyadaasi lagu dilay, waxayna codsatay in la garab istaago, gurmadna loo fidiyo agoontii ay ka tagtay.

Taliska Booliska ayaa galabta soo bandhigay sawirka ninkaasi iyo qoraal ay ku sheegayaan in abaalmarin aan cadadkeeda la shaacin la siin doono ciddii keenta xog horseedi karta in la soo qabto eedeysanaha.