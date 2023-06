Xildhibaano taageersan Gudoomiye Jeyte oo gaaray Magaalada Beledweyne (SAWIRRO)

Jeyte ayaa Axaddii sheegay in dadka reer Hiiraan aan hadda ka dib lagu khasbi doonin in ay ka sii mid ahaadaan Hirshabelle.

Dadka reer Hiiraan ayaa muddo dheer ka cabanayay in sad-bursi lagu sameeyay, marka aad eegto in dadka wax kala dhaxeeyaan ee ku dhaqan Gobolka Shabellaha Dhexe ay isku qaateen Madaxweynihii iyo xaruntii maamulka oo Jowhar ah.