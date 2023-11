Xoghaye Guterres “Dalalka waa inay taageeraan in la helo xalka laba dowladood”

António Guterres ayaa dalalka caalamka ugu baaqay in ay saameyntooda u adeegsadaan in la sii wado xabad joojinta bani’aadantinimo iyo inay taageeraan xalka laba dowladood oo deris ah.

Isaga oo sii hadlayay ayuu yiri “Waa in uu sii socdaa wada hadalka horseeday in la sii daayo la haysteyaashii ay haysteen Xamaas iyo maxaabiis Falastiiniyiin ah oo ku xiran xabsiyada Israel.”

“Waxaan rajeynaya in kuwani ay awood noo siin doonaan in aan kordhino xitaa in ka badan gargaarka bani’aadantinimo ee dadka ku dhibaateysan Gaza ee sida aadka ah gargaarka ugu baahan.” Ayuu yiri Xoghayuhu.