Xoghaye Guterres “Xaaladda Gaza waxay gaartay heer cusub oo khatar ah”

Israel oo si adag u go’doomisay Gaza ayaa dhanka kale waxay ka gaysaneysaa weeraro dhanka cirka ah, oo ay ku dhinteen in ka badan 2,215 qof, halka in ka badan 8,700 oo kalena ay ku dhaawacmeen.

Israel ayaa Jimcihii in ka badan hal milyan oo qof ugu yeertay in ay muddo 24 saac gudahood ah uga baxaan waqooyiga Gaza, oo ciidamadeeda ay isku diyaarinayaan in ay ka fuliyaan hawlgal dhinaca dhulka ah.