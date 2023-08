Xoogag ay qayb ka yihiin Xerta Ahlu Sunna oo lagu soo bandhigay Degmada Wisil

Odayaasha ayaa la sheegaya in ay wax ka hoggaamin doonaan hawlgalkan, oo horseedaya in muddo shan iyo toban sano ka dib Shabaabka laga xoreeyo deegaanada Galmudug.

Xoogaga reer Wisil ayaa lagu wadaa in ay la hawlgalaan Ciidanka Xoogga Dalka iyo kuwa Daraawiishta Galmudug, oo ay tahay in ay qabtaan deegaanada dhaca koonfurta gobolkaasi.