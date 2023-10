Xoogaga Xamaas oo baqdin geliyay Xoghaye Blinken, xilli uu booqasho ku joogo Israel

Subaxnimadii Isniinta ayaa waxaa soo baxay warar sheegaya in Xamaas iyo Israel ay heshiis xabad joojin ah ka gaareen koonfurta Gaza, si ay ugu nabad galaan dadka ay Israel ku amartay in ay isaga barakacaan waqooyiga Gaza, balse labada dhinac ayaa mar dambe beeniyay wararka sheegaya in la gaaray heshiis xabad joojin ah.

Ciidamada amniga ayaa la sheegay in ay si degdeg ahi madaxda ku geeyeen goob amni oo dhulka hoostiisa ah, looguna talagalay in amnigooda lagu sugo, xilliyada ay rabshaduhu jiraan.

Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in Xoghaye Blinken iyo Raysal Wasaaraha Israel ay in doora ku sugnaayeen goobta badqabka, ayna ka soo baxeen markii ay khatartu yaraatay, kulankoodiina uu mar dambe u soo idlaaday.