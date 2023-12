Xoogaga Xuuthiyiinta oo gantaal balaastik ah ku weeraray markab laga leeyahay Denmark

Wakaaladda Wararka Reuters ayaa Sarkaal Mareykan ah ka soo xigatay in Xoogaga Xuuthiyiinta ay gangaal ku weerareen markabkaasi, balse ay ku guuldareysteen in ay joojiyaan. Sarkaalkan ayaa sidoo kale sheegay in Ciidamada Mareykanka aysan ku sugnayn aagga, xilligii uu weerarku dhacayay.

Afhayeenka Militariga Xuuthiyiinta, Yahya Saree ayaa sheegay in markabka oo ku sii jeeday Dekedaha Israel uu weerarka lagu qaaday ka dambeeyay, ka dib markii shaqaalaha markabkaasi ay dhegaha ka fureysteen in ay ka jawaabaan digniinahooda.

Xoogaga Xuuthiyiinta ayaa sheegay in ay qaadeen hawlgal militari oo ka dhan ah markabka kunteenarada ee Maersk, kaas oo ay sheegeen in ay ku weerareen diyaarad Drone ah.