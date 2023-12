Xubno ka soo baxsaday Shabaab oo isu soo dhiibay Ciidamada Dowladda

Cabdirashiid Indhacadde ayaa sheegay in uu ka soo qayb qaatay dagaalo ay maleeshiyada Shabaabka ka galeen Gobolada Baay iyo Shabellaha Hoose, nolol adagna ka dibna uu hadda diyaar u yahay in uu ka tanaasulo fekerka Shabaabnimada, sida ay sheegtay Idaacadda Codka Ciidamada.

