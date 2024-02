Xuuthiyiinta oo dab saaray markab ganacsi oo Mareykanka laga leeyahay

Xuuthiyiinta ayaa horaan sheegay in weeraradooda ay yihiin kuwo ay ku garab taagan yihiin shacabka Falastiiniyiinta, ayna sii wadi doonaan hawlgalada ka dhanka ah maraakiibta u socda Israel iyo kuwa kale ee ay Israeliyiintu leeyihiin, taas oo keentay in Mareykanka iyo Ingiriiska ay bishii January duqaymo ka bilaabaan dhulka ay Xuuthiyiintu maamulaan.

