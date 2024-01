Xuuthiyiinta oo ku foogan, sidii ay uga aargudan lahaayeen Mareykanka

Saraakiisha Xuuthiyiinta ayaa sheegay in hawlgalada militari ee Badda Cas ay uga gol leeyihiin in ay ku taageeraan shacabka Falastiiniyiinta ee ku dhaqan Marinka Gaza ee ku jira go’doomin adag ee Israel iyo weliba duqaymaheeda baahsan.

