Xuuthiyiinta oo sheegay inay gantaalo ku garaaceen markabka Mareykanka ee Ocean Jazz

Warka ayaa lagu sheegay in markabka uu si nabdoon uga gudbay goobta la sheegay in lagu weeraray.

“Warbixinta argagixisada Xuuthiyiinta ee Iran ay taageerto ee ku saabsan weerarka la sheegay in lagu guuleystay ee lagu qaaday M/V Ocean Jazz waa mid been abuur ah.” Ayaa lagu yiri war xalay ka soo baxay Taliska Dhexe ee Ciidamada Mareykanka.