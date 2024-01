Xuuthiyiinta oo u diyaargaroobay dagaal waqti dheer oo ka dhan ah Mareykanka iyo Ingiriiska

“Mareykanka, Ingiriiska iyo kuwa la shaqeeya waa in ay ogaadaan awoodda go’aanka Yemen ee madaxbannaanida iyo in aysan jirin wax dood ama khilaaf ah oo ku saabsan.” Ayuu yiri Wasiirku.

Wasiirka ayaa sheegaya in ay u diyaargaroobeen dagaalka muddada dheer, taasna aanu wax shaki ah ka jirin in Xuuthiyiinta ay awooddeeda leeyihiin.