Xuuthiyiinta Yemen oo farriin u diray xulafada Mareykanka

Tani ayaa keentay in dunida laga dareemo in caqabad dhaqaale ay ku soo fool leedahay suuqyada caalamiga ah, ka gadaal markii ay si weyn hoos ugu dhaceen maraakiibta ka gudbeysa Badda Cas.

Mohammed Abdul-Salam ayaa intaasi ku daray “Intii ay gobolka ka furi lahaayeen furin cusub, Mareykanka iyo Ingiriiska waa in ay dhageystaan rabitaanka dadweynaha caalamka ee dalbanaya in si degdeg ah loo joojiyo gardarada Israel ee Gaza, qaadista go’doominta saaran iyo in la soo afjaro xoogga ay Israel ku haysato dhulka Falastiin.”

Ururka Xuuthiyiinta Yemen ayaa sheegay in ay dulqaadkeeda leeyihiin duqaymaha kaga imaanaya isbahaysiga uu Mareykanka hoggaamiyo ee isku dayaya in ay joojiyaan weerarada ay Xuuthiyiinta ka gaysanayaan Badda Cas.