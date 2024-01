Xuuthiyiinta Yemen oo gantaal la helay markab ganacsi

Genco ayaa qirtay in markabkeeda uu burbur aan badnayn ka soo gaaray weerarka, waxay kaloo sheegtay in dhammaan shaqaalihii la socday markabka ay badqabaan.

Shirkadda Genco oo iska leh markabkaasi ayaa sheegtay in markabka uu haleelay gantaal, xilli uu marayay Gacanka Cadmeed. Shirkadda ayaa sheegtay in markabkeeda uu siday shixnad dhagaxa Phosphate-ka ah.