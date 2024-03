Xuuthiyiinta Yemen oo gubay markab ganacsi oo laga leeyahay Israel

Wakaaladda Wararka Reuters ayaa sheegtay in markabka laga leeyahay dalka Switzerland, balse Afhayeenka Xuuthiyiinta ayaa sheegay in ay fahmeen markabka oo la doonayay in xogtiisa la qariyo, halka dal ahaan laga leeyahay, maadaama aysan bartilmaameed ahayn maraakiibta kale ee caalamiga ah, marka laga soo taggo kuwooda laga leeyahay Israel, Mareykanka iyo Ingiriiska.

Shirkadda Amniga Badda ee Britain (Ambrey) ayaa sheegtay in gantaalka ku dhacay markabka uu waxyeelo u gaystay qaybta la seexdo iyo weliba kunteenarada qaarkood. Ambrey ayaana xustay in dab uu ka kacay markabkaasi.

Afhayeenka ayaa shir jaraa’id ku sheegay in Ciidanka Badda Yemen ay tiro gantaalo ah ku weerareen markabkaasi, isla-markaana ay u suurtagashay in ay gubaan.