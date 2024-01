Xuuthiyiinta Yemen oo sheegay in Mareykanka iyo Ingiriiska ay ku soo khaldameen Yemen

“Hadafkeena halkan waa in aan hubino in marin biyoodkan muhiimka ah ee Badda Cas uu yahay mid ammaan ah, oo si nabdoon ay ku maraan maraakiibta caalamiga ah iyo badmaaxiinta.” Ayuu yiri Afhayeenku.

Mohammed Abdul-Salam, Afhayeenka Garabka Wada-xaajoodka ee Xuuthiyiinta ayaa wax khalad ah ku tilmaamay in xulafada Mareykanka ay moodaan in weerarkooda Yemen uu joojinayo is garabtaagooda shacabka Falastiiniyiinta ee lagu leynayo Marinka Gaza.