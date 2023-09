Yuusuf Dabageed oo iclaamiyay dagaal ka dhan ah Al Shabaab

Sanbaloolshe oo sheegay in dadka reer Moqokori abaal lagu leeyahay ayaa sheegay inay doonayaan in loo aargudo Gaashaanle Xasan Maxamed Cismaan (Xasan Tuure), oo ahaa Taliye Kuxigeenkii Ciidanka Kumaandooska Danab, kaas oo 20-kii bishii January ku geeriyooday weerar qaraxyo bilowday oo maleeshiyada Shabaabka ka gaysteen Degmada Galcad ee Gobolka Galgaduud.

Waxa uu dadka deegaanka ugu baaqay in ay u diyaargaroobaan dagaal uu sheegay in deegaanada Hirshabelle looga saarayo haraadiga maleeshiyada Al Shabaab.