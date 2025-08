Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka oo kulan muhiim ah la yeeshay Xeer Ilaaliyeyaasha (SAWIRRO)

Maxkamadaha dalka ayaan mararka qaarkood ku qancin habraaca baarista ee Waaxyaha Dacwad Oogista, waxayna Xafiiska Xeer Ilaalinta ay dib ugu celiyaan doodahooda fadhiyada dhageysiga ee maxkamadaha, iyadoo garsoorku uu tusaaleynayo in kulanka dambe ay maxkamadda la horyimaadaan caddeymo ku filan eedeysanaha ama eedeysaneyaasha ay doonayaan in la ciqaabo, iyadoo lagu qaadayo Qodobada Xeerka Ciqaabta Soomaaliyeed.

You may also like