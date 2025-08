Shabaab oo Degmada Maxaas ku wado mid aan goorahaan laga saari karin

Shabaabka ayaa horaantii sanadkan culeys weyn soo saaray Gobolka Shabellaha Dhexe, wuxuuna ujeedkoodu ugu weyn uu ahaa in ay fashiliyaan hawlgal ay ciidamadu xilligaasi ka bilaabeen bariga Dowlad Goboleedka Hirshabelle iyo in ay go’doominta ka saaraan maleeshiyadooda ku sugan deegaanada Galmudug.

Shabaab ayaad arkaysaa in ay dagaalka ka fogeynayaan Maxaas, oo waddo dheer ay u soo mareen, sidii ay degmadaasi u qabsan lahaayeen, iyadoona joogitaankooda degmadan ay muhiim u tahay in ay isugu gooshaan Gobolada Dhexe.

Shabaabka ayaa goobahaasi u arka in ay yihiin meelaha laga soo weerari karo Degmada Maxaas, iyagoo aan dooneyn in laga fara maroojiyo degmadaasi.