Qaxootiga Yemen oo badbaado u raadsanaya Jamhuuriyadda Jabuuti

Tirada qaxootiga Yemeniyiinta ee gaaraya Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa korortay bishan September, ka dib markii dalkaasi ay dib uga soo cusboonaadeen dagaalada u dhexeeya Xoogaga Xuutiyiinta iyo Ciidamada Dowladda Yemen ee caalamka uu aqoonsan yahay.
Ciidamada Dowladda Yemen oo Sacuudiga uu taageero ayaa Xoogaga Xuutiyiinta dagaalo culus kula galay deegaanada xeebaha galbeed ee dalkaasi ee ku teedsan Badda Cas iyo Marinka Bab El-Mandeb, iyadoo tanina ay dadka deegaanka ku khasabtay in ay isaga cararaan guryahooda.
Qaxootiga Yemen ayaa toddobaadkii hore bilaabay in ay gaaraan Gobolka Obock ee Waqooyiga Jabuuti, gaar ahaan iyagoo ka gelaya deegaanada Khor Angar, Moulhoule iyo Godoria.
Maalmihii u dambeeyay ayaa waxaa dalkaasi gaaray dad qaxooti ah oo tiradooda lagu sheegay 3,100 qof oo ka yimid Yemen, kuwaas oo u badan haween iyo carruur, waxayna Dowladda Jabuuti ay dib u dejin ugu sameysay xerada qaxootiga Markazi.
“Tani waxay ka dhigan tahay inaan wax ka qabanayno qaybta ugu nugul dadweynaha.” Ayay tiri Ramatou Toure, Wakiilka Hay’adda UNICEF ee Jabuuti.
Waxay sheegtay in qulqulka qaxootiga ee ku sii jeeda Jabuuti uu noqon karo kii ugu ballaarnaa ee ka imaanaya Yemen, tan iyo markii uu dagaalkii sokeeye ka bilowday, sanadkii 2014.
Saraakiisha Qaramada Midoobey ayaa sheegay in 120,000 oo qof oo reer Yemen ah ay barakaceen, sababo la xiriira kororka degdegga ah ee dagaalada ka socda xeebaha galbeed ee dalkaasi.
Dowladda Jabuuti ayaa qorsheynaysa inay ballaariso xeryaha qaxootiga, haddii ay dagaaladu sii socdaan.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Jabuuti, Cumar Cabdi Saciid iyo Wasiirka Dhaqaalaha, Ilyaas Muuse Dawaleh ayaa sheegay in qulqulka qaxootiga uu culeys weyn ku keenay adeegyada dalka, iyagoona codsaday kaalmo caalami ah.
Hay’adaha Qaramada Midoobey sida IOM iyo UNHCR ayaa wada dadaalo ay gurmad raashiin, biyo iyo dawo ku gaarsiinayaan qaxootiga cusub.
Xuutiyiinta Yemen oo sanado ka hor la wareegay inta badan aagagga ay dadku ku badan yihiin ee dalkaasi ayaa horaantii bishan u jiheystay dhanka xeebta, iyagoona la wareegay gacan ku haynta magaalada dekedda leh ee Mokha iyo marin biyoodka Bab El-Mandeb, kaas oo muhiim u ah isu socodka maraakiibta ganacsiga caalamiga ah ee Asia, Bariga Afrika iyo Yurub, iyadoo marinkan uu Badda Cas ku xiro Gacanka Cadmeed iyo Badweynta Hindiya.
Sacuudiga oo bari-taara Xukuumadda Yemen ee Qaramada Midoobey aqoonsan tahay ayaa wada duulaan ballaaran oo xagga cirka ah, laguna xakameynayo is ballaarinta Xuutiyiinta, halka Xuutiyiinta ay kaga jawaabayaan weeraro ay u adeegsanayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada ballaastikada, oo ay ku beegsanayaan kaabeyaasha dhaqaalaha iyo militariga ee boqortooyada.
Qaxootiga reer Yemen oo doomaha nooca yaryar ku tegay Jabuuti ayaa sheegay inay aad uga cabsanayeen duqaymaha dhanka cirka ee Sacuudiga uu sii xoojiyay.
Ergeyga Qaramada Midoobey ee Yemen, Hans Grundberg ayaa walaac ka muujiyay xaaladda ka sii dareysa ee dalkaasi.