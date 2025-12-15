Monday, December 15, 2025
Wasiirka Ganacsiga oo maanta lagu dhaariyay Xarunta Golaha Shacabka (SAWIRRO)

Wasiirka Ganacsiga & Warshadaha Somaliya, Jamaal Maxamed Xasan ayaa maanta lagu dhaariyay Xarunta Golaha Shacabka (Villa Hargeisa) ee Magaalada Muqdisho.

Habdhowraha Golaha Shacabka, Maxamed Cabdullaahi Xasan (Nuux) ayaa Wasiirka cusub ku hor dhaariyay Xildhibaanada Golaha Shacabka.

Raysal Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa Sabtidii soo magacaabay Jamaal Maxamed Xuseen, isaga oo bedelaya Maxamuud Axmed Aadan (Gesood), oo muddooyinkan ku magacawnaa Wasiirka Ganacsiga & Warshadaha.

Jamaal Maxamed Xasan ayaa lala magacaabay Ayuub Ismaaciil Yuusuf, oo loo magacaabay jegada Wasiirka Wasaaradda Howlaha Guud, Dib-u-dhiska & Guriyeynta.

Ayuub Ismaaciil oo ka tirsan Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ayaa bedelaya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo xilkan hayay.

