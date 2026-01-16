Saturday, January 17, 2026
Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved. | Designed & Developed by KaDiiL Technology Inc
Home Wararka Maanta Madaxweynaha Galmudug oo ka degay Magaalada Laascaanood (SAWIRRO)
Wararka Maanta

Madaxweynaha Galmudug oo ka degay Magaalada Laascaanood (SAWIRRO)

by Laacib
by Laacib

Madaweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) ayaa maanta gaaray Magaalada Laascaanood, iyadoo ayna noqoneyso booqashadiisii ugu horreysay ee uu ku tago magaaladaasi.

Madaxweynaha Galmudug ayaa waxaa Garoonka Diyaaradaha Laascaanood ku soo dhaweeyay xubno uu ka mid ahaa Madaxweynaha Maamulka Waqooyi Bari, Cabdiqaadir Axmed Aw-Cali (Firdhiye).

Madaxweyne Qoorqoor ayaa waxaa ka soo horreyay oo magaalada ka degay Ciidanka Ilaalada Madaxtooyada Galmudug.

Qoorqoor iyo masuuliyiin kale oo ay ku jiraan Madaxda Dowladda Federaalka ayaa Laascaanood kaga qaybgelaya caleemo-saarka Madaxweyne Firdhiye.

Madaxda Maamulka Waqooyi Bari iyo dadka reer Laascaanood ayaa si weyn ugu diyaargaroobay soo dhaweynta madaxda gaaraya magaaladaasi.

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

You may also like

Madaxweyne Cirro oo sheegay in Dowladda Federaalka ay qorsheynayso duulaan ku wajahan...

Laascaanood oo lagu soo dhaweeyay wafdi ka socda Jamhuuriyadda Jabuuti (SAWIRRO)

Madaxweyne Xasan Sheekh oo booqasho taariikhi ah ku tegay Laascaanood

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved.

Designed & Developed by  KaDiiL Technology Inc