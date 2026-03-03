Tuesday, March 3, 2026
Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved. | Designed & Developed by KaDiiL Technology Inc
Home Wararka Caalamka Militariga Mareykanka oo sheegay in tirada askarta laga dilay ay korortay
Wararka CaalamkaWararka Maanta

Militariga Mareykanka oo sheegay in tirada askarta laga dilay ay korortay

by Laacib
by Laacib

Militariga Mareykanka ayaa sheegay in tirada askarta laga dilay ay korortay, isla-markaana ay dhimashada askartu gaartay lix askari.

Taliska Dhexe ee Ciidamada Mareykanka (CENTCOM) ayaa xalay sheegay in tirada askartooda la dilay ay Isniintii gaartay lix askari.

Taliska ayaa war uu soo saaray ku sheegay in Ciidamada Mareykanka ay heleen meydadka laba askari oo la la’aa, kuwaas oo ku sugnaa saldhig la duqeeyay, ka dib markii Iran ay gobolka ka bilowday weeraradii ugu horreyay ee aargoosiga.

Cusbooneysiintan cusub ayaa imaneysa, ka dib markii Iran ay Axaddii duqayn ku dishay saddex ka mid ah Ciidamada Mareykanka, xilli ay ku sugnaayeen saldhig militari oo ku yaala Kuwait.

Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa isla Axaddii sheegay inay filayaan khasaare sidaan oo kale ah, inta uu dagaalku socdo.

Madaxweyne Trump ayaa xilligaasi ku hanjabay in ay u aargudi doonaan askartooda lagu dilay dalkaasi Kuwait.

Warbaahinta CBS ayaa Taliska CENTCOM ka soo xigatay in 18 askari oo kale oo American ah ay si xun ugu dhaawacmeen weerarada ay Iran ka waddo gobolka.

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

You may also like

Iran oo ku hanjabtay in la garaaci doono markab kasta oo isku...

Dagaalka Bariga Dhexe oo sii xoogeysanaya

Qatar oo sheegtay in ciidamadeeda ay soo rideen diyaarado dagaal oo Iran...

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved.

Designed & Developed by  KaDiiL Technology Inc