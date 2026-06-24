Wednesday, June 24, 2026
Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved. | Designed & Developed by KaDiiL Technology Inc
Home Wararka Maanta Raysal Wasaaraha Xukuumadda oo gaaray Magaalada Dhuusamareeb (SAWIRRO)
Wararka Maanta

Raysal Wasaaraha Xukuumadda oo gaaray Magaalada Dhuusamareeb (SAWIRRO)

by Laacib
by Laacib

Raysal Wasaaraha Xukuumadda Federaalka, Xamse Cabdi Barre ayaa maanta gaaray Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Dowlad Goboleedka Galmudug, ka dib dhowr jeer oo dib-u-dhac ah.

Raysal Wasaaraha Somaliya ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay Garoonka Diyaaradaha Ugaas Nuur, iyadoona ay halkaasi ku soo dhaweeyeen Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor), Agaasimaha Hay’adda Nabad Sugidda & Sirdoonka Qaranka (NISA), Mahad Maxamed Salaad, xubno ka tirsan Golaha Wasiirada & Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug, Saraakiisha Ciidamada Qalabka Sida iyo bulshada qaybaheeda kala duwan.

Raysal Wasaaraha ayaa intaasi ka dib loo gelbiyay Xarunta Madaxtooyada Galmudug, isagoona maalmaha soo socda sii joogi doona Dhuusamareeb, sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiskiisa.

“Safarka Raysal Wasaare Xamse ayaa daaran xoojinta dowlad-dhiska , isaga oo inta uu joogo Magaalada Dhuusamareeb kulamo la qaadan doona Hoggaanka Dowlad Goboleedka Galmudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada.” Ayaa lagu yiri warka.

Safarka Raysal Wasaare Barre ee Dhuusamareeb ayaa imanaya, iyadoo uu weli taagan yahay khilaafka Dowladda Federaalka iyo Galmudug ee la xiriira hannaanka Maamulka iyo Doorashooyinka Galmudug.

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

You may also like

Ciidamada oo sii wada gulufka ay ku hayaan Shabaabka Gobolka Jubbada Hoose

Aadan Madoobe oo Baydhabo kula kulmay Saraakiisha Ciidamada (SAWIRRO)

Dad ay ku jiraan dumar iyo carruur oo lagu dilay Degmada Ari-cadeeye

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved.

Designed & Developed by  KaDiiL Technology Inc