Monday, August 17, 2026
Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved. | Designed & Developed by KaDiiL Technology Inc
Home Wararka Maanta Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo gaaray Magaalada Cadaado (SAWIRRO)
Wararka Maanta

Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo gaaray Magaalada Cadaado (SAWIRRO)

by Laacib
by Laacib

Madaxweynaha Dowladda Federaalka, Xasan Sheekh Maxamuud oo uu wehliyo Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) ayaa galabta gaaray Magaalada Cadaado ee Gobolka Galgaduud.

Madaxweynaha oo Jimcihii ka degay Magaalada Dhuusamareeb ayaa maanta ciidamo cusub tababar ugu soo xiray Dugsiga Tababarka Ciidamada ee Xananbuure, halkaas oo safar dhinaca dhulka ah uu uga sii gudbay deegaanka Godinlabe iyo Cadaado.

Madaxtooyada Somaliya ayaa sheegtay in Madaxweynuhu uu safarkiisu ugu kuurgelayo nolosha bulshada iyo amniga deegaanka.

Boqolaal ka mid ah dadka reer Cadaado ayaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda ku soo dhaweeyay fagaare ku yaala bartamaha magaalada.

Madaxtooyada ayaa sheegtay in Madaxweyne Xasan Sheekh uu dadku kula hadlay goob fagaare ah, isla-markaana uu ku amaanay isku duubnida, ilaalinta nabadda iyo taageerada dowladnimada.

Madaxweynaha ayaa la sheegay inuu reer Cadaado ugu baaqay inay ka qayb qaataan halgan kama dambeys ah, oo dalka looga ciribtirayo maleeshiyada Al Shabaab. 

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

You may also like

Xiisad ciidan oo ka taagan koonfurta iyo waqooyiga Gaalkacyo

Xaalad xasaasi ah oo ka jirta Gaalkacyo, iyadoo Madaxweyne Xasan Sheekh uu...

Ciidamo cusub oo tababar loogu soo xiray Xerada Militariga Xananbuure (SAWIRRO)

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved.

Designed & Developed by  KaDiiL Technology Inc