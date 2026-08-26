Thursday, August 27, 2026
Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved. | Designed & Developed by KaDiiL Technology Inc
Home Wararka Maanta Dowlad Goboleedka Galmudug oo laga qabanayo doorasho ku celis ah
Wararka Maanta

Dowlad Goboleedka Galmudug oo laga qabanayo doorasho ku celis ah

by Laacib
by Laacib

Guddiga Doorashooyinka Qaranka ayaa maanta xaqiijiyay inay doorasho ku celis ah ka qabanayaan deegaanada Galmudug, ka dib markii Maxkamadda Sare Dalka ay Isniintii diiday natiijada doorashadii qof iyo codka ee 30-kii bishii July laga qabtay deegaanada Galmudug.

Gudoomiyaha Maxkamadda Sare, Garyaqaan Baashe Yuusuf Axmed ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay doorashada ka dhacday Galmudug, ka gadaal markii ay u caddaatay in habka loo maamulay doorashadaasi aanu waafaqsanayn sharciga, iyadoona uu garsoorku go’aamiyay in doorashada dib loogu noqdo.

Guddiga Doorashooyinka ayaa aqbalay go’aanka ka soo baxay Maxamadda Sare ee lagu buriyay natiijada doorashada iyo in lagu laabto doorashada.

“Guddigu waxa uu muddayn doonnaa xilliga la qabanayo doorashada ku celiska ah ee Dowlad Goboleedka Galmudug.” Ayuu guddigu ku sheegay warsaxaafadeed.

Ururada Siyaasadda ayaa mar kale ku tartami doona Doorashooyinka Xildhibaanada Baarlamaanka iyo tan Xubnaha Golaha Deegaanka ee Degmooyinka Galmudug.

Go’aanka Maxkamadda Sare ayaa waxa uu ka dambeeyay, markii Urur Siyaasadeedka Towfiiq uu horgeeyay dacwad ah in doorashada lagaga shubtay.

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

You may also like

Dhacdo ka dhacday gudaha Saldhigga Waaberi iyo Booliska Muqdisho oo ka hadlay

Saraakiisha oo Baydhabo ka bilaabay qorista dhallinyaro ka mid noqoneysa ciidamada

Trump oo sheegay in dhammaan miinooyinka laga saaray Marinka Hormuz

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved.

Designed & Developed by  KaDiiL Technology Inc