Ciidamada Israel oo dilay la hayste lagu hayay Gaza

Afhayeenka Jabhadda Xoreynta Falastiin (PFLP), Abu Jamal ayaa sheegay in weerarka uu dhacay, ka dib isku day fashilmay oo Ciidanka Kumaandooska Israel ay ku doonayeen in ay ku soo furtaan askariga.

Askarigan ayaa la sheegay in lagu dilay duqayn xagga cirka ah, ka gadaal markii Ciidamada Israel ay ku guuldareysteen in ay xoog ku soo furtaan.