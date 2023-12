Iran oo gaashaanka u daruurtay eedeymo kaga yimid Mareykanka, kana hadashay codsi ka soo gaaray

Dhanka kale Hossein Amir-Abdollahian, Wasiirka Arrimaha Dibadda Iran ayaa sheegay in Mareykanka uu dalkiisa ka codsaday in uu gacan ka gaysto, sidii loo joojin lahaa weerarada Xuuthiyiinta ee ka dhanka ah Israel iyo danaha Mareykanka ee Bariga Dhexe.

