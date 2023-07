Jubbaland oo u muuqato mid hadda xasilineysa xiisadda Gobolka Gedo

Wasiirka Wasaaradda Tamarta & Khayraadka Biyaha Jubbaland, Axmed Xuseen Baraki (Zubeyr) oo ka mid ah wafdiga Madaxweyne Kuxigeenka ee ku sugan gobolkaasi ayaa Axaddii Doolow ka sheegay in gobolka ay dib uga bilaabayaan mashaariicdii horumarinta, isagoona tilmaamay in muddada ay hadda ku sugan yihiin gobolkaasi ay Degmooyinka Beled Xaawo, Baardheere iyo deegaano kale ka bilowdeen mashaariic kala duwan oo horumarineed.

Maxamuud Sayid Aadan, Madaxweyne Kuxigeenka 1aad ee Jubbaland ayaa hadda doonaya in uu soo afjaro khilaafka muddada afarta sano ah ka dhex jira labada dhinac, isagoona gobolka ka wado dadaalo ay tahay in khilaafkaasi lagaga gudbo.