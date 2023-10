Macluumaad la xirira: Xaaladda Marinka Gaza

Warbaahinta Israel ayaa sheegeysa in Taliska Militariga uu hakiyay hawlgalkii dhulka ee lagu waday in ciidamadooda ay ka sameeyaan Gaza, sababo ku aaddan sida ay sheegeen is bedel cimilada ah iyo roobabka dayrta oo ka curtay gobolka.

Inkastoo ay jiraan boqolaal kun oo ka mid ah dadka deegaanka oo lagu khasbay in ay guryahooda ka barakacaan, haddana waxaa jira dad kale oo ka biyo diidan in ay magaalada isaga baxaan.