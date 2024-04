Xuuthiyiinta oo Badda Cas ku weeraray markab nooca saliidda qaada

Ciidamada Mareykanka iyo kuwa Ingiriiska ayaa ku guuldareystay in ay joojiyaan weerarada ay Xuuthiyiinta ku hayaan maraakiibta mareysa Gacanka Cadmeed iyo Badda Cas, ka dib markii ay 12-kii bishii January bilaabeen in ay dalka Yemen ka gaystaan bartilmaameedyo ka dhan ah dhulka ay Xuuthiyiinta maamulaan.

Hay’adda La socodka Ganacsiga Badda ee Britain (UKMTO) ayaa sheegtay in gantaalka hore uu ku dhacay agagaarka jihadii uu markabku ku safrayay, balse labadii gantaal ee dambe ay ku dhaceen markabkaasi, lamana soo sheegin wax dhimasho iyo dhaawac ah, marka laga soo taggo in burbur uu ka soo gaaray markabka.