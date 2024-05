Xaalad adag oo ka jirta deegaanka Rafah ee Gaza

Ururka Dhakhaatiirta ee Marinka Gaza ayaa sheegay in xarumaha caafimaadka ee Rafah ay halis ugu jiraan in ay u xirmaan shidaal la’aan.

Taliska Militariga Israel ayaa bayaan ku sheegay in kolonyo badan oo gargaar sida ay ka gudbeen Kerem Shalom, ha yeeshee Maamulka Marinka Gaza ayaa sheegay in aysan jirin wax baabuur ah oo soo galay dhulka go’doonsan.

Saraakiisha hay’adaha caalamiga ah ee ku sugan xuduudda Masar ayaa sheegay in laga hortaagan yahay in ay ka gudbaan Rafah, isla-markaana aysan gudaha u geli karin Marinka Gaza.