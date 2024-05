Qaramada Midoobey oo shaacisay tirada dadka ka cararay Rafah

“Xaaladda waxaa mar kale kaga sii dareysa gargaar la’aanta iyo sahayda aasaasiga ah ee bani’aadantinimo. Ma jirto wax kale oo gargaar bani’aadantinimo ah oo la bixin karo, aan ka ahayn cuntada iyo waxyaabaha kale ee aasaasiga ah. Isgoysyada muhiimka ah ee Gaza ayaa ah kuwo xiran ama aan ammaan ahayn in la galo, maadaama ay ku yaallaan meel u dhow ama aagagga dagaalka. Gargaar qaybinta ayaa ah mid aan macquul aheyn, haddii aysan jirin shidaal joogto ah, isgaarsiin aan deganeyn oo ay ku wada shaqeynayaan hay’adaha iyo ciidamada hawlgalada wada. Illaa 6-dii May, keliya 33 baabuur oo xamuul ah ayaa ka soo gudbay koonfurta Gaza. Tani waa qulqul yar, iyadoo ay jirto baahi bani’aadantinimo oo sii kordheysa iyo barakac baahsan.” Ayuu yiri Lazzarini.

“Warka ah in dadka Gaza ku nool ay u guuri karaan aagagga nabdoon ama bani’aadantinimo waa been. Mar kasta waxay khatar weyn gelisaa nolosha dadka rayidka ah.” Ayuu yiri Lazzarini.

Philippe Lazzarini, Madaxa Hay’adda Qaramada Midoobey U Qaabilsan Gargaarka & Arrimaha Qaxootiga Falastiiniyiinta (UNRWA) ayaa sheegay in 800,000 oo qof lagu khasbay in ay qaxaan, tan iyo markii Ciidamada Israel ay dhawaan hawlgalka ka bilaabeen deegaankaasi.