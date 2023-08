Madaxweynaha oo u hanjabay kuwa ciidamada u hoosaasinaya argagixisada

Madaxweynaha ayaa intaasi raaciyay “Sawirro ay isku soo kab-kabeen, oo ah qalab ay mar hore Ciidanka Xoogga Dalka iyo Ciidanka AMISOM ka qaateen inta ay isku soo kab-kabaan, oo ay isku soo xirixraan inay been ka sheegaan waaye waxa barraha Saxaafadda iyo Warbaahinta wareegaya in badan oo ka mid ah.”

“Labada waxyaabood oo inaan kala saarno u baahan waxay tahay guud ahaan guusha dagaalka ee xoreynta iyo goob dagaal ka dhacay, wixii ka dhacay. Waxaan rabaa xogta dhabta ah beenta lagama sheego, xogta dhabta ah ee Cowsweyne waxay ku soo uruurtay Shabaabka tirada ciidanka waa ka dilnay ay yiraahdeen inuu been yahay, waxay ku soo uruurtay tirada ay ciidankaa ka dilnay yiraahdeen in tiro ka badan 190 xabaalo wadareed inay dadkoodii dhintay ku duugeen, waxaa intaas dheer dhaawacoodii inay iyagu dhameystireen. Isbitaal uma hayaan, dawo uma hayaan, meel ay geeyaan ma hayaan, waxay noqotay inay iyagu dhameystiraan kuwoodii dhaawaca ahaa. Xabaalo wadareedkaas Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliyeed waa gaarayaan, waa la baari doonnaa, waana la arki doonnaa, meelaha ay joogaan xabaalo wadareedka ay ka sameeyeen, oo ay dadka jamaaciga ah ku aaseen, oo ahaa ciidamadoodii.” Ayuu yiri Madaxweynuhu.

Madaxweynaha ayaa ciidamada ugu yeeray in ay kala saaraan guulaha dagaalka laga gaarayo iyo goob uu dagaal ama weerar ka dhacay oo waxyeelo ay ka dhalato, isagoo dhanka kalena sheegay in Shabaabku ka been sheegeen khasaaraha ciidamada ka soo gaaray weerarkii Sabtidii ka gaysteen deegaanka Cowsweyne ee Gobolka Galgaduud.