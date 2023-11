Madaxweyne Erdogan oo qaabilay Wasiirka Arrimaha Dibadda Iran (SAWIRRO)

Fidan ayaa sheegaya in Turkigu uu wado qorshe horseedaya in laba dowladood ay yeeshaan Falastiiniyiinta iyo Israel, isagoona dalalka gobolka ka codsaday in ay taageeraan geeddi-socodkan.

Wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay in dalkiisu uu diyaar u yahay in uu qaado masuuliyadda, oo uu damaanad ka noqdo xal u helidda colaadda labada dhinac, si looga fogaado inaanu dagaalku saamayn gobolka intiisa kale.

Bayaan ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Turkiga ayaa lagu sheegay in socdaalka Wasiirku uu la xiriiro xaaladda Falastiin, is bedelada gobolka iyo xiriirka labada dal.