Israel oo xirtay marinka ugu weyn ee gargaarka uu ka galo Gaza

“Dunidu waa inay wax ka qabataa Xamaas, si ay u sii daayaan la haysteyaasha Israeliyiinta ee lagu haysto Marinka Gaza, waana in in dadka rayidka ah laga xoreeyo xukunka xun ee Xamaas.” Ayuu yiri Madaxweynuhu.

Wasaaradda Arrimaha Dibadda Israel ayaa qoraal ku sheegtay in Xamaas ay si ula kac ah uga hortageyso in gagrgaarka la gaarsiiyo dadka reer Gaza.