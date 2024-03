Madaxweyne Xasan Sheekh oo gaaray Caasimadda Asmara

Safarkan kii ka horreyay ayuu Madaxweynuhu 8-dii bishii January ugu ambabaxay Caasimadda Asmara, markaas oo Dowladda Soomaaliyeed ay si adag uga hortimid heshiiskii is afgaradka ahaa ee Raysal Wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed iyo Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi ay 1-dii bishaasi ku gaareen Magaalada Addis Ababa, kuna aaddanaa in Itoobiya laga kireynayo 20km oo marin badeed ah.

