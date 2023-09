Saraakiisha Militariga oo sheegay in ciidamadu ku laabanayan saldhigyadii Galmudug ee la soo banneeyay

Korneyl Xasan Jaamici ayaa hoosta ka xariiqay in dadka reer Galmudug ay ka go’an tahay in ay si buuxdo isaga dulqaadaan maleeshiyada Shabaabka.

“Meelaha yaryarka ah ee hadda ku jiraan waa laga saaraya, way dhammaanayaan maalinba tabarta ay leeyihiin, maalinta ku xigta ma lahan oo way ka liitaan, maalinta kale ee ku sii xigtana way ka sii liidanayaan.” Ayuu Korneyl Xasan Jaamici.